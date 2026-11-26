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VIDEO: एटा में आधी रात को हादसा, कैंटर के केबिन में फंसी रही चालक की जिंदगी

Dhirendra Singh

Updated Thu, 26 Nov 2026 09:43 AM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 09:43 AM IST







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एटा में मलावन थाना क्षेत्र के हाईवे पर एफसीआई गोदाम के पास ट्रक बैक करते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार कैंटर उससे टकरा गई। हादसे में कैंटर चालक केबिन में फंस गया, जिसे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ... और पढ़ें

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