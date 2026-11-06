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VIDEO: एएनटीएफ और एटा पुलिस का बड़ा एक्शन, 60 लाख की हेरोइन बरामद; अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दो तस्कर

Dhirendra Singh

Updated Fri, 06 Nov 2026 02:04 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 02:04 PM IST







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एटा। कासगंज से मथुरा जा रही स्कॉर्पियो को पुलिस ने घेर लिया। तलाशी में 594 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, गाड़ी सवार दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गए। ... और पढ़ें

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