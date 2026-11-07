Etah News: पदोन्नति पात्रता सूची से नाम गायब, गणित-विज्ञान के शिक्षकों में आक्रोश

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शिक्षकों ने बताया कि उनकी मौलिक नियुक्ति 21 दिसंबर 2015 को गणित-विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक पद पर हुई थी। इसके बावजूद अंतिम पदोन्नति पात्रता सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। शिक्षकों का आरोप है कि सूची तैयार करने में वरिष्ठता निर्धारण और समयबद्धता से संबंधित शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है।शिक्षकों ने नौ जुलाई 2013 को जारी सचिव बेसिक शिक्षा के संशोधन आदेश का हवाला देते हुए सभी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ देने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर सूची में संशोधन कराने की अपील की। इस दौरान विवेक तिवारी, शैलेंद्र, विवेक कृष्ण कुलश्रेष्ठ, देवेश कुमार, सोमेंद्र प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, विपिन राजपूत, धीरज कुमार और दीपेंद्र सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।