{"_id":"6a91beaa4a828bd7c8061746","slug":"video-sisters-tied-rakhis-on-their-brothers-wrists-in-etah-jail-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जेल में दिखा भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का भावुक नजारा, भाइयों की कलाई पर बांधी राखी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा में रक्षाबंधन के पर्व पर जिला कारागार में भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का भावुक नजारा देखने को मिला। जेल में निरुद्ध भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं। लंबे इंतजार के बाद भाइयों से मुलाकात हुई तो कई बहनों की आंखें नम हो गईं। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखद भविष्य और जल्द घर लौटने की कामना की। रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन की ओर से पहले से ही तैयारियां की गई थीं। बहनों के लिए जेल परिसर के बाहर बैरिकेडिंग कर अलग व्यवस्था की गई। सुबह से ही महिलाओं और युवतियों की कतार लगनी शुरू हो गई। मुलाकात के लिए आने वाली बहनों के लिए प्रतीक्षालय में बैठने के साथ ही पेयजल आदि की व्यवस्था भी की गई थी। सुबह आठ बजे से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। अलग-अलग क्षेत्रों से आई बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए पहुंचीं। राखी, मिठाई और अन्य सामान लेकर पहुंचीं महिलाओं ने निर्धारित प्रक्रिया के बाद भाइयों से मुलाकात की। इस दौरान कई बहनें भाइयों को देखकर भावुक हो गईं।

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