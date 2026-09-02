VIDEO: मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट पर मरीज ने उठाए सवाल

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एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट पर औंछा, मैनपुरी निवासी अंजली ने सवाल उठाए हैं। सीने में दर्द, बुखार और शरीर में अकड़न की शिकायत पर वह सोमवार को पति के साथ मेडिकल कॉलेज आई थीं। जांच रिपोर्ट में खून का स्तर 23.4 यूनिट दर्ज होने पर चिकित्सक ने इसे संदिग्ध बताते हुए दोबारा जांच कराने को कहा। सीएमएस डॉ. एस चंद्रा ने पॉलीसाइथीमिया की आशंका जताई और शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कही।

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