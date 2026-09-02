VIDEO: माैसम में बदलाव से बढ़े बुखार के मरीज, सीएचसी पर उमड़ी भीड़

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एटा के सकीट में माैसम में बदलाव से सीएचसी पर मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा मरीज वायरल फीवर, सर्दी-जुखाम और खांसी के पहुंच रहे हैं। डॉ. अंशुल महेश्वरी ने बताया कि सामान्य दिनों में जहां 150-180 मरीज आते थे, वहीं बुधवार को 300- 330 मरीज पहुंचे। सभी मरीज को जांच कर दवाएं वितरित कीं।

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