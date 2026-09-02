Etah News: बाबरिया गैंग की महिलाओं ने हाईवे पर दिनदहाड़े महिला से मंगलसूत्र लूटा, ग्रामीणों ने पकड़ा
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:21 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:21 PM IST
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एटा। एनएच-34 पर छछैना नहर पुल के पास बुधवार को दिनदहाड़े ऑटो सवार महिला से मंगलसूत्र लूट लिया। आरोपी दोनों महिलाएं पीड़िता के साथ उसी ऑटो में सवार थीं। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीणों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
गांव लखौरा थाना कुरावली जिला मैनपुरी निवासी वर्षा ने बताया कि वह एटा से गांव जा रही थी। जैसे ही ऑटो छछैना नहर पुल के पास पहुंचा और ब्रेकर पर धीमा हुआ उसमें सवार दो महिलाओं ने मौका देखकर उसके गले से मंगलसूत्र खींच लिया और उतरकर भागने लगीं। यह देखकर उसने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। इसके बाद थाना मलावन पुलिस को सूचना दी गई। मलावन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया।
हाईवे पर एक माह के भीतर छिनैती के प्रयास की यह दूसरी घटना सामने आने से पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिनदहाड़े हुई इस घटना से हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में भी चिंता बढ़ गई है। सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटा रही है। आरोपी महिलाएं बाबारिया गिरोह से जुड़ी हुई हैं और अवागढ़ की रहने वाली हैं।
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गांव लखौरा थाना कुरावली जिला मैनपुरी निवासी वर्षा ने बताया कि वह एटा से गांव जा रही थी। जैसे ही ऑटो छछैना नहर पुल के पास पहुंचा और ब्रेकर पर धीमा हुआ उसमें सवार दो महिलाओं ने मौका देखकर उसके गले से मंगलसूत्र खींच लिया और उतरकर भागने लगीं। यह देखकर उसने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। इसके बाद थाना मलावन पुलिस को सूचना दी गई। मलावन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया।
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हाईवे पर एक माह के भीतर छिनैती के प्रयास की यह दूसरी घटना सामने आने से पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिनदहाड़े हुई इस घटना से हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में भी चिंता बढ़ गई है। सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटा रही है। आरोपी महिलाएं बाबारिया गिरोह से जुड़ी हुई हैं और अवागढ़ की रहने वाली हैं।
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