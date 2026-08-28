VIDEO: महिला के साथ पति का भी काट दिया पूरा टिकट, रोडवेज बस में हंगामा

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रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के साथ एक सहयात्री को निशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के शासनादेश के बावजूद रोडवेज परिचालक ने महिला के साथ यात्रा कर रहे उसके पति से भी पूरा किराया लेकर टिकट काट दिया। इस पर यात्री ने बस में हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद परिचालक ने सहयात्री के टिकट के पूरे रुपये वापस कर दिए। शुक्रवार को आनंद विहार दिल्ली से गांव पवास निवासी पति-पत्नी एटा डिपो की बस में सवार हुए थे। बस में तैनात परिचालक ने महिला की टिकट निशुल्क काटी, लेकिन उसके साथ सहयात्री के रूप में मौजूद पति का भी पूरा किराया लेकर टिकट बना दिया। सहयात्री ने जब निशुल्क यात्रा के प्रावधान का हवाला देते हुए इसका विरोध किया तो परिचालक से उसकी नोकझोंक हो गई। यात्रा के दौरान विवाद बढ़ता रहा। बस के एटा पहुंचने पर महिला और उसके पति ने बस स्टैंड पर परिचालक से दोबारा टिकट के रुपये वापस करने की मांग की। इस दौरान हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद परिचालक ने शासनादेश के आधार पर महिला के साथ एक सहयात्री की निशुल्क यात्रा मानते हुए काटे गए टिकट के पूरे रुपये वापस कर दिए। मामले में किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई।

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