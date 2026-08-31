VIDEO: यूजीसी के आरक्षण प्रावधानों की समीक्षा की मांग, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को समान अवसर देने के लिए सौंपा ज्ञापन

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अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यूजीसी से जुड़े आरक्षण प्रावधानों की समीक्षा की मांग की है। संगठन के जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम प्रशासन संगम लाल को सौंपा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देने की मांग की गई। मानवेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता और अवसर का अधिकार देता है। आर्थिक रूप से कमजोर किसान, मजदूर और निम्न व मध्यम आय वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महासभा ने आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर स्वतंत्र समीक्षा, क्रीमी लेयर को पारदर्शी बनाने और नए प्रावधानों से पहले व्यापक संवाद की मांग की। ज्ञापन में जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, कोचिंग, छात्रावास और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। महासभा ने कहा कि मांग किसी वर्ग के अधिकार समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समान अवसर दिलाने के उद्देश्य से है।

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