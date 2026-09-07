Etah News: फंदे पर लटका मिला किशोर का शव, हत्या का आरोप

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नयागांव थाना क्षेत्र के गांव अमोघपुर भाटान निवासी बलराम प्रजापति के दो पुत्र पंकज और कन्हैया थे। पंकज (13) छोटा था जो कक्षा नौ का छात्र था। उसकी मां बीमार होने के कारण सोमवार की सुबह बड़े बेटे कन्हैया और पुत्रवधू के साथ फर्रुखाबाद दवा लेने गई थी। पिता बलराम मजदूरी करने गए थे घर में पंकज अकेला था। अचानक उसकी मौत की खबर पर परिवार के लोग दंग रह गए। उसका शव घर के कमरे में फंदे पर लटका हुआ था।बेटे की मौत पर पिता दौड़कर घर पहुंच गए और फूटफूटकर रोने लगे। बीमार मां भी बिना दवा लिए घर लौट आई। पंकज का शव देख मां गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। जिनको गांव की महिलाओं ने संभाला। पंकज की मौत से गांव के सभी लोग स्तब्ध हैं कोई नहीं समझ पा रहा कि कैसे हुई? इधर बड़े भाई कन्हैया ने पड़ोस के तीन लोगों पर रंजिशन हत्या कर शव घर में लटकाने का आरोप लगाया है।