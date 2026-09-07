Etah News: जिले के खिलाड़ियों ने कुश्ती व बैडमिंटन में जीते 12 पदक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर के लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुई। कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर-14 के 62 किलोग्राम वर्ग में डिंपल यादव ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-17 के 48 किलोग्राम वर्ग में तन्वी पाल ने साहिबाबाद और श्रीजी बाबा, मथुरा की पहलवानों को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।तनिष्का राजपूत ने 39 किलोग्राम, पलक ने 53 किलोग्राम, लव यादव ने 57 किलोग्राम, दिव्यांशी वर्मा ने अंडर-17 के 57 किलोग्राम, सोनम यादव ने 49 किलोग्राम और अर्पित यादव ने अंडर-14 के 41 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीते। तेजस्व ने 38 किलोग्राम, अंशिका ने अंडर-19 के 76 किलोग्राम और महक ने अंडर-14 के 46 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।नोएडा में आयोजित 38वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर-14 ब्रज प्रांत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टीम में एटा के छात्र विराट चौहान शामिल रहे। टीम ने पूल मुकाबलों में बरेली जन शिक्षा समिति और मेरठ बी टीम को हराया। सेमीफाइनल में पीपीजे नैनीताल को हराकर फाइनल में मेरठ को शिकस्त दी।अंडर-17 बालक टीम ने कांस्य पदक जीता। बालिका टीम को भी कांस्य से संतोष करना पड़ा। अंडर-19 ब्रज प्रांत टीम में प्रतीक कुमार ने योगदान दिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अंडर-14 में विराट चौहान और अंडर-17 बालिका वर्ग में श्रेष्ठा गहलौत का चयन हुआ है। यह जानकारी शारीरिक शिक्षा प्रमुख राजेंद्र सिंह द्वारा प्राप्त हुई।इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यक्ष वीरेंद्र वाष्र्णेय, प्रबंधक अतुल राठी, कोषाध्यक्ष डॉ राजेश सक्सेना प्रधानाचार्य एवं सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर राजीव गुप्ता, शैक्षिक प्रमुख प्रेमचंद, उप प्रधानाचार्य संजीव कुमार मिश्रा, प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर अरुण राजोरिया ने सभी विजेताओं को बधाई प्रेषित की एवं आगामी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं।