Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:28 PM IST
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बैठक
दोपहर 12 बजे पीएचसी मिरहची पर टीकाकरण के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा।
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सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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दोपहर 12 बजे पीएचसी मिरहची पर टीकाकरण के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।