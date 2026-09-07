Etah News: आज के कार्यक्रम

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दोपहर 12 बजे पीएचसी मिरहची पर टीकाकरण के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा।

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सत्संग

- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।



- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

बैठक