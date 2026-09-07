Etah News: बुखार से युवती और डेंगू से महिला की मौत

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मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बरथरी निवासी राखी (22) को रविवार की रात करीब 8 बजे लेकर आए। यहां ममेरे भाई विकास ने बताया कि चार दिन से उसे बुखार आ रहा था। गोलाकुंआ के पास एक निजी चिकित्सक से दवा भी दिलाई दी लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जांच में उसकी प्लेटलेट्स कम आई थी। रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया।वहीं लोहाखार निवासी भरतदेवी (55) को परिजन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में रविवार की शाम 7ः30 बजे लेकर पहुंचे। यहां उनके दामाद विनय कुमार ने बताया कि 15 दिन से बुखार आ रहा था। निजी क्लीनिक पर उपचार चल रहा था। उनकी जांच कराई तो चिकित्सक ने डेंगू होने की पुष्टि की। वहीं प्लेटलेट्स भी कम हो गई थीं। रविवार की शाम को अचानक उन्हें खून की उल्टी हुई और तबीयत खराब हो गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।हार्ट अटैक और सांस में दिक्कत से दो की मौतइसके अलावा कलावती (80) निवासी लालपुर को रात 11 बजे परिजन लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। बेटा राजेंद्र ने बताया कि उन्हें रक्तचाप बढ़ने की दिक्कत थी जिसका उपचार चल रहा था। रात के वक्त वह सोने के लिए कमरे में गईं तभी उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। इसके बाद इमरजेंसी में लेकर आए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नगला उदा निवासी सतेंद्र सिंह (72) को परिजन लेकर आए। बेटा सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से सांस की दिक्कत थी। रात के वक्त अचानक उनकी सांस उखड़ गई। इसके इमरजेंसी लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।बुखार पीड़ित लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों मृत अवस्था में इमरजेंसी लाए गए थे। परिजन ने डेंगू और बुखार से बीमार होने की बात कही है। क्षेत्र में टीम भेजकर अन्य मरीजों की जांच कराई जाएगी। - डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सीएमओ