फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Iron rod stuck in mouth removed after 90-minute surgery.

Etah News: डेढ़ घंटे की सर्जरी कर निकाली मुंह में फंसी सरिया

Mon, 07 Sep 2026 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Iron rod stuck in mouth removed after 90-minute surgery.
सकीट। क्षेत्र के गांव बावली में रविवार की शाम को हुए हादसे में बालक के मुंह में फंसी सरिया को चिकित्सकों ने डेढ़ घंटे की सर्जरी के बाद निकाला। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के हाथ खड़े कर दिए जाने पर एक निजी अस्पताल में निजी चिकित्सकों ने उसकी सर्जरी कर सरिया को बाहर निकाला।
विज्ञापन

बावली में एक निर्माणाधीन मकान में बच्चे खेल रहे थे, खेलते समय प्रबल के छह वर्षीय पुत्र विनीत का पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वह एक कॉलम के ऊपर जा गिरा। इसमें निकल रही सरिया उसके गर्दन के पास से घुसकर मुंह में फंस गई। जानकारी पर लोगों ने सरिया को काटकर बालक को निकाला।
विज्ञापन

मुंह में फंसी सरिया को निकालने के लिए बालक को मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां चिकित्सकों के हाथ खड़े करने पर परिजन बालक को निजी अस्पताल ले गए। यहां अन्य चिकित्सकों की मदद से बालक के मुंह में फंसी सरिया को बाहर निकाल दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed