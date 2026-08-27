फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Assurance of safety for daughters on Raksha Bandhan Mission Shakti raises awareness

VIDEO: रक्षाबंधन पर बेटियों को मिला सुरक्षा का भरोसा, मिशन शक्ति ने किया जागरूक

Thu, 27 Aug 2026 11:40 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:40 PM IST
Assurance of safety for daughters on Raksha Bandhan Mission Shakti raises awareness
एटा में रक्षाबंधन के पर्व पर मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सकीट नीतिश गर्ग ने मलावन क्षेत्र के एक स्कूल में छात्राओं से संवाद किया। पुलिस टीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, कम्युनिटी पुलिसिंग, आत्मरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाते हुए राखी बांधकर और बंधवाकर उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: त्योहारों पर बढ़ने लगे फलों के दाम

Fruit prices begin to rise during the festive season.
Mathura
27 Aug 2026

हांसी रक्षाबंधन को लेकर हांसी के बाजारों में दिखी रौनक, राखियों की खरीदारी को उमड़ी भीड़

Bustle in Hansi markets ahead of Raksha Bandhan; crowds throng to buy Rakhis.
Hisar
27 Aug 2026

जींद: पटवार भवन में हड़ताल जारी, नोटिस के बावजूद काम पर नहीं लौटे पटवारी; 100 से अधिक लोग लौटे बैरंग

Jind: Strike continues at the Patwar Bhawan; Patwaris did not return to work despite notices; over 100 people returned empty-handed.
Jind
27 Aug 2026

जींद: रक्षाबंधन पर ब्रह्माकुमारीज़ मुख्य शाखा में आध्यात्मिक उल्लास, भाई-बहनों ने बंधवाया रक्षासूत्र

Jind: Spiritual fervor at the Brahma Kumaris main branch on Raksha Bandhan; brothers and sisters had the sacred thread tied.
Jind
27 Aug 2026

रुद्रप्रयाग: खेल महाकुंभ के लिए 9,380 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण

Rudraprayag: 9,380 players registered for Khel Mahakumbh
Rudraprayag
27 Aug 2026
विज्ञापन

Video: बैंक कर्मचारियों का पांच दिवसीय विरोध-प्रदर्शन शुरू

Video: बैंक कर्मचारियों का पांच दिवसीय विरोध-प्रदर्शन शुरू
Lucknow
27 Aug 2026

Video: रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक, ज्वेलरी शॉप पर सोने-चांदी की राखी खरीदने पहुंचे लोग

Video: रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक, ज्वेलरी शॉप पर सोने-चांदी की राखी खरीदने पहुंचे लोग
Lucknow
27 Aug 2026
विज्ञापन

शाहजहांपुर: रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में सीट के लिए मारामारी, रेलवे स्टेशन पर भी उमड़ी भीड़

Scramble for seats on state transport buses for Raksha Bandhan in Shahjahanpur
Shahjahanpur
27 Aug 2026

मदरसा से घर लौट रहे किशोर को अगवा किया, VIDEO

Teenager abducted while returning home from madrasa in mau
Mau
27 Aug 2026

जींद: बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, सोनू पहलवान ने 41वीं बार किया रक्तदान

Jind: Blood donation camp held on daughter's birthday; Sonu Pehalwan donates blood for the 41st time.
Jind
27 Aug 2026

सोनीपत: डोपिंग से बचकर 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर ध्यान दें खिलाड़ी, पीएम ने खेलो इंडिया संवाद में दिया संदेश

Sonipat: Athletes should avoid doping and focus on preparations for the 2036 Olympics; PM conveys message during 'Khelo India Samvad'.
Sonipat
27 Aug 2026

कैथल निशुल्क सफर के बीच बहनों की अग्निपरीक्षा, बसों का इंतजार करती रही

Kaithal: Sisters face an ordeal amidst the free travel scheme, left waiting for buses.
Kaithal
27 Aug 2026

रक्षाबंधन पर रोहतक, भिवानी और कैथल रूट पर बसों की मारामारी, महिलाओं को आधे घंटे तक करना पड़ा इंतजार

Rush for buses on Rohtak, Bhiwani, and Kaithal routes on Raksha Bandhan; women had to wait for up to half an hour.
Jind
27 Aug 2026

हाथरस में युवती की मर्जी से शादी, परिजन नाराज

हाथरस में युवती की मर्जी से शादी, परिजन नाराज
Hathras
27 Aug 2026

जींद: दिशा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, सांसद शैलजा ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

Jind: Review of development works at DISHA meeting; MP Selja issues necessary directives to officials.
Jind
27 Aug 2026

VIDEO: घिरोर में तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश, चाहरदीवारी भी बनेगी

District Magistrates are visiting sites in response to complaints lodged under 'Mission Samadhan' to clear long-standing encroachments, taking cognizance of the issues and ensuring their resolution.
Mainpuri
27 Aug 2026

VIDEO: गुलाबी मखमल के हिंडोले में विराजमान हुए राजाधिराज, मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

dwarikadheesh seated on a pink velvet swing in Mathura
Mathura
27 Aug 2026

VIDEO: मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हार्ट अटैक पीड़ित महिला की बचाई जान

A woman suffering from a heart attack had her life saved in the medical college's emergency ward.
Etah
27 Aug 2026

VIDEO: प्राथमिक विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन पर्व

The festival of Raksha Bandhan was celebrated with great enthusiasm at the Primary School in Bhartoli, within the block area
Etah
27 Aug 2026

VIDEO: सराफा बाजार में तीन दिन से लावारिस खड़े ई-रिक्शे से खलबली

Panic caused by an unclaimed e-rickshaw left standing in the bullion market for three days.
Mathura
27 Aug 2026

VIDEO: उत्तर भारत के भरत मिलाप मेले के लिए रामलीला संस्थान का द्विवार्षिक चुनाव 30 अगस्त को

Biannual election of the Ramlila Sansthan for North India's Bharat Milap fair on August 30.
Mathura
27 Aug 2026

VIDEO: रेलवे अस्पताल को हेल्थ यूनिट में बदलने के प्रस्ताव का एनसीआरएमयू ने किया विरोध

NCRMU opposes proposal to convert railway hospital into a health unit.
Firozabad
27 Aug 2026

VIDEO: स्कूली छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी

Schoolgirls tied rakhis on the wrists of Station House Officer Shatrunjay Kumar Singh and the police constables present at the police station.
Mainpuri
27 Aug 2026

VIDEO: भैया, मुफ्त सेवा तो ठीक है, मगर बस कब आएगी?

Brother, the free service is all well and good... but when will the bus arrive?
Etah
27 Aug 2026

VIDEO: टूंडला नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार व शहर में गंदगी को लेकर लोकहित संघर्ष समिति ने दिया धरना

The Lokhit Sangharsh Samiti staged a protest over the corruption prevailing in the Tundla Municipality and the filth in the city.
Firozabad
27 Aug 2026

फरीदकोट में 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला नाबालिग गिरफ्तार

Minor arrested in extortion case
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

हमीरपुर: जोगिंद्र ठाकुर बोले- राजपूत कल्याण सभा 29 अगस्त को निकालेगी रैली

Hamirpur: Jogindra Thakur says Rajput Kalyan Sabha will hold a rally on August 29.
Hamirpur (Himachal)
27 Aug 2026

पंजाब में नशे के खिलाफ BJP निकालेगी विरोध यात्रा, 117 विधानसभा सीटों को करेगी कवर

पंजाब में नशे के खिलाफ BJP निकालेगी विरोध यात्रा, 117 विधानसभा सीटों को करेगी कवर
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

नाहन: इनरव्हील क्लब नाहन ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन पर्व

Nahan: Inner Wheel Club Nahan celebrated the festival of Raksha Bandhan with great enthusiasm.
Sirmour
27 Aug 2026

कर्णप्रयाग: चार दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए, एक एक्सपायरी सामान को किया नष्ट

कर्णप्रयाग: चार दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए, एक एक्सपायरी सामान को किया नष्ट
Chamoli
27 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed