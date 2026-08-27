VIDEO: रक्षाबंधन पर बेटियों को मिला सुरक्षा का भरोसा, मिशन शक्ति ने किया जागरूक

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एटा में रक्षाबंधन के पर्व पर मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सकीट नीतिश गर्ग ने मलावन क्षेत्र के एक स्कूल में छात्राओं से संवाद किया। पुलिस टीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, कम्युनिटी पुलिसिंग, आत्मरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाते हुए राखी बांधकर और बंधवाकर उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया।

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