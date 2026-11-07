देवरिया: डीएम ने खेत में खुद कराई धान की क्रॉप कटिंग

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डीएम मधुसूदन हुल्गी ने ग्राम परसिया भंडारी में किसान के खेत में धान की क्रॉप कटिंग कराई। एक डिसमिल क्षेत्रफल में 11.54 किलोग्राम धान का उत्पादन मिला, जो औसत उत्पादकता से काफी कम रहा। जांच में धान की रोपाई मानक के अनुरूप नहीं होना इसकी वजह बताई गई। डीएम ने कहा कि क्रॉप कटिंग से जिले की औसत उत्पादकता का आकलन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से पंजीकरण कराकर धान क्रय केंद्रों पर उपज बेचने की अपील की।

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