देवरिया: पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक
सीएम योगी ने पूर्व सांसद के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
विस्तार
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और देवरिया के पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका उपचार चल रहा था। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है।
सीएम योगी ने जताया शोक
सीएम योगी ने पूर्व सांसद के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
देवरिया के पूर्व सांसद, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।
विज्ञापनविज्ञापन— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026