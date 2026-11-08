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देवरिया: पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

Sun, 08 Nov 2026 01:46 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया
अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 08 Nov 2026 01:46 PM IST
सार

सीएम योगी ने पूर्व सांसद के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

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Former Deoria MP and Retired Lieutenant General Shriprakash Mani Tripathi Passes Away
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और देवरिया के पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और देवरिया के पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका उपचार चल रहा था। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है।

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सीएम योगी ने जताया शोक
सीएम योगी ने पूर्व सांसद के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
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