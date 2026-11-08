देवरिया: पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और देवरिया के पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका उपचार चल रहा था। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है।

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