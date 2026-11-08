देवरिया: मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

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मिशन शक्ति फेज-6.0 और शक्ति दीदी अभियान के तहत शनिवार को देवरिया पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एकौना, सलेमपुर और मदनपुर थाने की टीमों ने बाजारों व चौराहों पर पर्चे बांटकर सरकारी योजनाओं और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने आपातकालीन सहायता के लिए 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया।

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