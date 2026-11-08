Deoria News: डीएम-एसपी ने बांटे वोटर आईडी कार्ड

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दोनों अधिकारियों ने युवाओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। डीएम और एसपी ने सभी मतदाताओं से आगामी निर्वाचन में अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे अन्य नागरिकों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें।अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक पात्र युवा को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा करने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सक्रिय और सुनिश्चित भागीदारी हो सकेगी।कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने युवाओं को मतदान के अधिकार का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि एक-एक वोट देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस दौरान एसडीएम रुद्रपुर सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।