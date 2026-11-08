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देवरिया: स्कॉर्पियो टकराने पर विवाद के बाद फायरिंग, युवक के पेट में लगी गोली; गोरखपुर में इलाज जारी

Sun, 08 Nov 2026 12:17 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 08 Nov 2026 12:17 PM IST
सार

विवाद के बाद राजा ने अपनी स्कॉर्पियो से दूसरी गाड़ी का पीछा किया। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में चली गई। आरोप है कि तभी दूसरी स्कॉर्पियो में सवार एक युवक ने पिस्टल निकालकर राजा को निशाना बनाते हुए गोली चला दी।

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Man Shot in Stomach After Dispute Over Scorpio Collision
अपराध - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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शहर के गोरखपुर रोड पर शनिवार देर रात दो स्कॉर्पियो के आपस में रगड़ने के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान दूसरी स्कॉर्पियो में सवार एक युवक ने पिस्टल से गोली चला दी। गोली पेट में नाभि के पास लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल गोरखपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है।

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सदर कोतवाली क्षेत्र के रामगुलाम टोला निवासी देव सिंह राजा, नीरज सिंह उर्फ दंगल सिंह के पुत्र हैं। वह शनिवार रात करीब तीन बजे पांच साथियों के साथ अपने चाचा को रिसीव करने रेलवे स्टेशन गए थे। वहां से लौटते समय गोरखपुर रोड पर उनकी स्कॉर्पियो दूसरी स्कॉर्पियो से रगड़ गई। इसी बात को लेकर दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया।

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बताया जा रहा है कि विवाद के बाद राजा ने अपनी स्कॉर्पियो से दूसरी गाड़ी का पीछा किया। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में चली गई। आरोप है कि तभी दूसरी स्कॉर्पियो में सवार एक युवक ने पिस्टल निकालकर राजा को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली पेट में लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

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परिजनों का आरोप है कि गोली चलाने वाला युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ देवरिया से लखनऊ तक अलग-अलग थानों में आठ से दस आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि गोरखपुर रोड पर युवक को गोली लगने की घटना की जांच की जा रही है। मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। घायल पक्ष की ओर से शिकायती पत्र मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

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