{"_id":"6ab121b27862a5d071017ff7","slug":"video-street-vendors-and-carts-have-encroached-upon-the-footpath-causing-difficulties-for-the-movement-of-vehicles-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फुटपाथ तक ठेला खोमचा,वाहनों के आने जाने में हो रही परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर में चनुकी मोड़ से सोनराबारी तक फुटपाथ पर ठेले खोमचे की दुकाने लग रही है। वहीं मुख्य बाजार में भी दुकानदार फुटपाथ तक सामान रख बेच रहे हैं। जिससे सड़क सिकुड़ जा रही है। शुक्रवार को करीब ढाई बजे सड़क से गुजर रहे वाहन सामने से आ रहे वाहन को देख रुक जा रहे थे। इसी बीच पीछे से भी वाहन पहुंच जा रहे थे। जिससे जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। आगे मुख्य मार्ग पर ही बस ऑटो ई रिक्शा सवारी भर रहे हैं। जिससे यात्रियों के जान को जोखिम बना रहता है।

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