Deoria News: महिला दुकानदार से छेड़खानी का आरोप

विज्ञापन



पीड़िता के अनुसार, कुछ दिन पहले वह अपनी दुकान पर सामान बेच रही थी। इसी दौरान पास के कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और सामान खरीदने को लेकर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपी दुका नमें घुस गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोसी उनसे भी उलझ गए। आरोप है कि इसी दौरान महिला के साथ छेड़खानी की गई। रविवार की देर शाम पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नगर के पुरानी एलआईसी गली निवासी सनी बरनवाल और बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के भनभौरा गांव निवासी अभिजीत बरनवाल और दो अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

विज्ञापन

देवरिया। सलेमपुर नगर के एक वार्ड में महिला दुकानदार के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद और दो अज्ञात पर छेड़खानी और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।