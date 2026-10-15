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देवरिया: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देवरिया जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है। इसके लिए नागरिक नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर फॉर्म-6 भर सकते हैं। अभियान के दौरान जिले के सभी 2,763 मतदान बूथों पर बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे।
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