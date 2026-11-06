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देवरिया: किसानों की मांगों को लेकर सलेमपुर तहसील में धरना

अनुराग रंजन

Updated Fri, 06 Nov 2026 01:54 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 01:54 PM IST







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देवरिया के सलेमपुर तहसील परिसर में खेत मजदूर किसान सभा ने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 15 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा गया। ... और पढ़ें

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