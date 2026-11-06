{"_id":"6aed910c6cf2956a1709db28","slug":"video-preparations-for-the-block-level-athletics-competition-are-complete-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज होगी ब्लॉकस्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से छह नवंबर को रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्लॉकस्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें सदर ब्लॉक की विभिन्न न्याय पंचायतों के परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में खिलाड़ी विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाएंगे। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना विकसित करना और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

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