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देवरिया: महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
यातायात माह के तहत महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह और टीएसआई भूपेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट-गाइड को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की।
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