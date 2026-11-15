देवरिया: महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

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यातायात माह के तहत महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह और टीएसआई भूपेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट-गाइड को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की।

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