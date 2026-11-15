{"_id":"6af9546d07c5a71b450c1627","slug":"video-a-march-was-held-from-subhash-chowk-to-the-sp-office-demanding-arrests-in-the-sheetal-murder-case-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: विवाहिता शीतल हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने निकाला मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
देवरिया: विवाहिता शीतल हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने निकाला मार्च
गौरीबाजार की विवाहिता शीतल जायसवाल की हत्या के मामले में शेष नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने शुक्रवार को मार्च निकाला। सुभाष चौक से एसपी कार्यालय पहुंचे मृतका के पिता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में अब तक केवल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए सुरक्षा की भी मांग की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।