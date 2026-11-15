देवरिया: भागवत के श्रवण मात्र से होती है ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति

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क्षेत्र के महुई संग्राम में आयोजित सप्तदिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और बरहज विधायक ने पूजन व आरती के साथ किया। पहले दिन कथावाचक राघवेंद्र शास्त्री ने भागवत महात्म्य और धुंधकारी की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति संभव नहीं है। कथा सुनकर श्रोता भावविभोर हो गए।

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