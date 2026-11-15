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देवरिया: दिवाली पर बंद मकान में चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 11:23 AM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:23 AM IST
Accused arrested for stealing jewellery and 55,000 [rupees] from a house during Diwali
सदर कोतवाली क्षेत्र के उमानगर में दीपावली पर बंद मकान से जेवर और 55 हजार रुपये नकद चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के छोटकी कैथवलिया निवासी किशन चौहान (21) को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चार जोड़ी पायल, लोहे का सब्बल और बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी और आर्म्स एक्ट समेत आठ मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले को मिलाकर उसके खिलाफ कुल नौ एफआईआर हो गई हैं।
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