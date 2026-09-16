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विद्यालयों के निरीक्षण में मिली कम उपस्थिति, डीएम ने दिए सुधार के निर्देश

Rohit Singh

Updated Wed, 16 Sep 2026 03:58 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 03:58 PM IST







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जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार सुबह आठ बजे बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, पठन-पाठन की गुणवत्ता तथा उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों की स्थिति देखी। ... और पढ़ें

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