70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न

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स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम देवरिया में बाबा इंद्रमणि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकर के तत्वावधान में 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देवरिया सदर, देवरिया ग्रामीण, रुद्रपुर, बरहज एवं भाटपार रानी तहसील की टीमों ने प्रतिभाग किया।

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