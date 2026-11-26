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देवरिया के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपर जिला जज ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। इस दौरान सभी को मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई गई। क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं डी की कुमकुम शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया। अंशिका सिंह और राजेश चौहान दूसरे, जबकि नंदनी कुमारी गुप्ता और सुषमा पांडे तीसरे स्थान पर रहीं। विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया।

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