देवरिया: रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला सात माह के बच्चे का शव, कपड़े में लपेटकर छोड़ा
सदर कोतवाली क्षेत्र में भीकमपुर के पास रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में कपड़े में लिपटा करीब सात माह के बच्चे का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को वहां किसने छोड़ा, इसका पता नहीं चल सका है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में कपड़े में लिपटा नवजात शिशु का शव मिला है। नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को रेलवे लाइन के किनारे किसने छोड़ा, इसका पता नहीं चल सका है। नवजात के परिजनों की पहचान और मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद ही मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी।
पहले भी मिले हैं नवजात के शव
इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि भीकमपुर के पास लगभग सात माह के बच्चे का शव मिला है। किसी ने लोकलाज के भय या बच्चे की मौत हो जाने के चलते फेंक दिया होगा, इस तरह की आशंका है।