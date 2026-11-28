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सदर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में कपड़े में लिपटा नवजात शिशु का शव मिला है। नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को रेलवे लाइन के किनारे किसने छोड़ा, इसका पता नहीं चल सका है। नवजात के परिजनों की पहचान और मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद ही मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी। विज्ञापन

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पहले भी मिले हैं नवजात के शव इससे पहले 26 जनवरी 2026 को सदर कोतवाली क्षेत्र में संत विनोबा पीजी कॉलेज के पास झाड़ियों में एक दिन की नवजात बच्ची का शव मिला था। पोस्टमार्टम में बच्ची के सिर के पिछले हिस्से में चोट के निशान मिले थे। इसी तरह खामपार थाना क्षेत्र के छपिया-सरया मार्ग पर काली मंदिर के पास मार्च में झाड़ियों में नवजात का शव मिला था।

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