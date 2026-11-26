{"_id":"6b07d3bcf7c7e11d5b001d84","slug":"video-in-the-absence-of-police-there-was-a-jam-at-pandeychak-intersection-for-two-hours-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: पांडेयचक चौराहे पर दो घंटे जाम, एंबुलेंस भी फंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पांडेयचक चौराहे पर बुधवार शाम शादी-विवाह के सीजन में वाहनों का दबाव बढ़ने से करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। चौराहे के चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। पुलिसकर्मियों की गैरमौजूदगी में स्थानीय लोगों ने खुद यातायात संभाला। काफी मशक्कत के बाद जाम खुल सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक, चौराहे पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिसकर्मी यातायात बहाल कराने में लगे रहे।

... और पढ़ें