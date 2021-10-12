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रामनगर निवासी शीतला देवी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब चार बजे वह अपने ससुराल में आयोजित शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। घर पर किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर चोरों ने मकान का ताला तोड़ दिया। इसके बाद घर में रखे कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।बुधवार को लौटने पर उन्हें मकान का ताला टूटा मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोर सोने के हार, बाली, माथिया, चेन, अंगूठी समेत चांदी के करीब 10 प्रकार के आभूषण और नकदी ले गए। पीड़िता ने चोरी गए सामान की सूची भी पुलिस को सौंपी है।सीओ रुद्रपुर राजेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर मिली है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।