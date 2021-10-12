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मईल थाना क्षेत्र के कपूरी गांव निवासी कलाधर मणि त्रिपाठी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत गंभीर देख बेटा शंभू मणि त्रिपाठी उन्हें निजी वाहन से सीएचसी सलेमपुर लेकर आ रहा था। गांधी चौक से आगे स्टेशन रोड पर पहुंचते ही उसका वाहन जाम में फंस गया। सड़क की दोनों पटरियों पर सब्जी की दुकानें लगी होने के कारण वाहनों की लंबी कतार थी और रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध था।पिता की बिगड़ती हालत देखकर शंभू मणि ने वाहन का शीशा नीचे कर लोगों से रास्ता देने की गुहार लगाई। वह लगातार चिल्लाता रहा मगर जाम के कारण वाहन आगे नहीं बढ़ सका। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह वाहन जाम से निकाल कर अस्पताल पहुंचा मगर तब तक देर हो चुकी थी।पिता की मौत से गमगीन शंभू मणि ने बताया कि पिता की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर वह तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर निकला था मगर स्टेशन रोड पर जाम में आधे घंटे तक फंसा रहा। उन्होंने पीड़ा जताते हुए कहा कि यदि समय से अस्पताल पहुंच जाते तो शायद पिता की जान बच सकती थी।..कोटकस्बे की प्रमुख सड़कों से जाम हटवाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। सब्जी मंडी रोड पर जाम की वजह से किसी के मौत की जानकारी नहीं है। सड़क पर लग रही दुकानों को हटवाने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की जाएगी।-गौरव सिंह, सीओ सलेमपुरकोटसड़क पर अतिक्रमण को लेकर नगर पंचायत ने कई बार अभियान चलाया मगर व्यापारियों के विरोध के चलते पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं हट सका। इसको लेकर व्यापारियों की बैठक भी बुलाई गई थी। समझाने के बाद भी वे नहीं मान रहे हैं। जल्द ही अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जाएगा।-महेंद्र पांडेय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत