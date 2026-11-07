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मिशन शक्ति: छात्राओं को बताया आपात स्थिति में कैसे लें डायल 112 की मदद
रुद्रपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने सतासी इंटर कॉलेज की छात्राओं को आपात स्थिति में डायल 112 की मदद लेने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। छेड़खानी या अन्य अपराध की स्थिति में महिला हेल्पलाइन से भी सहायता ली जा सकती है।
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