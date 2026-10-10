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टेंडर विवाद में मारपीट: ईओ से मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की एफआईआर

अनुराग रंजन

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:27 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:27 PM IST







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देवरिया के पथरदेवा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हिमांशु प्रताप सिंह से मारपीट और अपहरण के प्रयास के मामले में तरकुलवा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। ... और पढ़ें

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