{"_id":"6ab7acd0819dacc1130429cc","slug":"video-decision-to-boycott-the-naib-tehsildars-court-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"नायब तहसीलदार के न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तहसील बार एसोसिएशन देवरिया की शनिवार को तहसील बार भवन में बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा और नायब तहसीलदार सदर देवरिया शिवेंद्र कौडिल्य के कार्य एवं व्यवहार को लेकर विरोध जताया। बैठक में सर्वसम्मति से 29 सितंबर से नायब तहसीलदार सदर के न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया।

... और पढ़ें