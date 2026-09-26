{"_id":"6ab7aca58f336eefb30ce3aa","slug":"video-an-athlete-from-ayodhya-reached-the-semi-finals-after-defeating-the-opposing-team-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या की खिलाड़ी ने विपक्षी टीम को हराकर पहुंची सेमीफाइनल में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

70वीं प्रादेशिक माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को राजकीय इंटर कालेज में सुबह मापन हुआ। इसके बाद दोपहर से कुश्ती के खेल शुरू हुए। इसमें विभिन्न मंडलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर 14 के 62 किलो भारवर्ग में अयोध्या की खिलाड़ी ने आगरा की खिलाड़ी को चित कर सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। खिलाड़ियों के शानदार दांवपेंच देखकर कुश्ती प्रेमियों की ताली से पंडाल देर तक गूंजता रहा।

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