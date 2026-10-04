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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   dead body of Suraj arrived village gorakhpur father performed last rites

ओमान से ताबूत में लौटा देवरिया के लाल सूरज का शव

Sun, 04 Oct 2026 09:15 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:15 PM IST
dead body of Suraj arrived village gorakhpur father performed last rites
ओमान में एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले यूपी के देवरिया स्थित गौरी बाजार क्षेत्र के कर्माजीतपुर गांव निवासी सूरज यादव का पार्थिव शरीर आखिरकार रविवार शाम उनके पैतृक गांव पहुंच गया
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