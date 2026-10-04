ओमान से ताबूत में लौटा देवरिया का लाल: सूरज के शव से लिपटकर रोई मां, पिता ने दी मुखाग्नि; हुआ था मिसाइल हमला

अगस्त में ओमान गए थे सूरज

कर्माजीतपुर गांव निवासी ओमप्रकाश यादव के पुत्र सूरज यादव मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और रोजगार के सिलसिले में बीते अगस्त माह में ही ओमान गए थे। परिजनों को उम्मीद थी कि वह जल्द ही सकुशल घर लौटेंगे, लेकिन बुधवार देर रात आई एक मनहूस खबर ने पूरे परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। परिजनों के अनुसार, सूरज जिस वाणिज्यिक जहाज पर तैनात थे, वह ओमान से भारत की ओर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में जहाज पर एक मिसाइल हमला हो गया, जिसमें सूरज की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और रिश्तेदारों व ग्रामीणों का सांत्वना देने के लिए तांता लग गया।