हवालात में मौत का मामला: डीएम आवास के बाहर रात घंटों धरने पर बैठे मृतक बृजपाल के परिजन, निष्पक्ष जांच की मांग

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रात करीब दो बजे से सुबह पांच बजे तक परिजन डीएम आवास के सामने डटे रहे। उनका कहना था कि बृजपाल की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिसकी भी लापरवाही अथवा दोष सामने आए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। काफी देर तक परिजनों के वहां मौजूद रहने के बाद पुलिस ने उन्हें समझाया और अपने साथ एक निजी स्थान पर ले गई।परिजनों ने सुबह 10 बजे डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम से मुलाकात करने की बात कही है। इस दौरान वे बृजपाल की मौत के मामले में अपनी मांगें डीएम के सामने रखेंगे। परिजनों का मुख्य जोर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर है। बृजपाल की खुखुंदू थाने की हवालात में मौत के बाद से मामले को लेकर परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।