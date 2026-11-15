देवरिया: डीएम-एसपी ने नदावर और मझौलीराज घाट का किया निरीक्षण

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छठ पूजा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने नदावर और मझौलीराज घाट का निरीक्षण किया। डीएम ने घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों, नावों और मेडिकल टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे। वहीं, एसपी ने पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए।

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