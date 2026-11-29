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रामपुर कारखाना स्थित प्रज्ञा इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 24 कुंडीय राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन सैकड़ों महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। इसके बाद विधि-विधान से देव पूजन कर महायज्ञ शुरू किया गया। चार दिवसीय यह धार्मिक आयोजन दो दिसंबर तक चलेगा।

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