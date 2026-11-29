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बनकटा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी अभिनंदन कुशवाहा को शुक्रवार को इंदरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं।

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