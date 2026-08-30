{"_id":"6a93ae2d704432860c08b4b4","slug":"video-claims-of-development-in-chitrakoot-exposed-link-road-connecting-six-villages-washed-away-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रकूट में विकास के दावों की खुली पोल, छह गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में पहली ही बारिश ने विकास कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है, जहां गौतमपुर, रुखमा खुर्द, डाडी, पंडित पुरवा, फुली पुरवा और नई दुनिया को जोड़ने वाला पिछले साल ही बना पुल बह गया है। इससे छह गांवों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है और ग्रामीणों को 5-6 किलोमीटर घूमकर आना-जाना पड़ रहा है। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर कड़ा रोष जताते हुए निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि संपर्क साधने पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात नहीं हो सकी।

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