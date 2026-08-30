चित्रकूट में बाढ़: मंदाकिनी पुल का अप्रोच मार्ग धंसा, झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर थमे भारी वाहन, यात्री परेशान

चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी में बाढ़ कम होने के बाद अब नया संकट खड़ा हो गया है। झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर कर्वी में मंदाकिनी पुल का अप्रोच मार्ग आधा धंस गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। अभी केवल कार और दो पहिया वाहनों को ही निकाला जा रहा है।

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मरम्मत के लिए कर्मचारी मौके पर जुटे हैं। अपरोच धंसने से बस यात्रा करने वालों को बड़ा झटका लगा है। चित्रकूट से बांदा जाने की राह कठिन हो गई है। यात्री बोले- घंटों से फंसे हैं। बस स्टैंड पर बांदा जाने वाले यात्री राजेश ने बताया कि बसें पुल पार नहीं जा रही हैं। हमें दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है।