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चित्रकूट में बाढ़: मंदाकिनी पुल का अप्रोच मार्ग धंसा, झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर थमे भारी वाहन, यात्री परेशान

Sun, 30 Aug 2026 10:00 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 30 Aug 2026 10:00 AM IST
सार

Chitrakoot News: मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद अब झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर कर्वी स्थित मंदाकिनी पुल का अप्रोच मार्ग आधा धंस गया है, जिससे प्रशासन ने सुरक्षा के चलते भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। फिलहाल केवल कार और दोपहिया वाहन ही निकल पा रहे हैं।

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Flood in Chitrakoot Approach road to Mandakini bridge collapses movement of heavy vehicles on Highway halted
झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर मंदाकिनी पुल का अप्रोच धंसा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी में बाढ़ कम होने के बाद अब नया संकट खड़ा हो गया है। झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर कर्वी में मंदाकिनी पुल का अप्रोच मार्ग आधा धंस गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। अभी केवल कार और दो पहिया वाहनों को ही निकाला जा रहा है।

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मरम्मत के लिए कर्मचारी मौके पर जुटे हैं। अपरोच धंसने से बस यात्रा करने वालों को बड़ा झटका लगा है। चित्रकूट से बांदा जाने की राह कठिन हो गई है। यात्री बोले- घंटों से फंसे हैं। बस स्टैंड पर बांदा जाने वाले यात्री राजेश ने बताया कि बसें पुल पार नहीं जा रही हैं। हमें दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है।

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मरम्मत में 2-3 दिन का समय लग सकता है
किराया भी ज्यादा लग रहा है। छात्रा प्रिया ने कहा, बांदा जाना है, लेकिन बसें बंद हैं। प्राइवेट गाड़ियां मनमाना किराया वसूल रही हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि भारी वाहन न निकलने से बसों को वैकल्पिक मार्ग या पुल से पहले ही रोका जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अप्रोच की मरम्मत में 2-3 दिन का समय लग सकता है।

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