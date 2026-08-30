चित्रकूट: बाढ़ में फंसे लोगों के लिए मसीहा बनी एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम

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चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने रविवार को 15 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 180 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। सुबह 8 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान मझगवां, पेंड्रा पुल, बस स्टैंड के पीछे की बस्ती और भारतघाट में फंसे लोगों के साथ-साथ मवेशियों और ट्रक ड्राइवरों का सफल रेस्क्यू किया गया। कंपनी कमांडर अमित कुमार पटेल के नेतृत्व में टीम ने रात 11 बजे तक डटकर यह ऑपरेशन चलाया और फिलहाल टीम चित्रकूट थाना परिसर में स्टैंड-बाय पर है।

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