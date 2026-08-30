{"_id":"6a93b87b3f22bbe61b01d9be","slug":"video-approach-to-mandakini-bridge-on-jhansi-mirzapur-highway-in-chitrakoot-collapses-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रकूट में झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर मंदाकिनी पुल का अप्रोच धंसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद अब झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर कर्वी स्थित मंदाकिनी पुल का अप्रोच मार्ग आधा धंस गया है, जिससे प्रशासन ने सुरक्षा के चलते भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। फिलहाल केवल कार और दोपहिया वाहन ही निकल पा रहे हैं। इस वजह से बांदा जाने वाले यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बसें बंद होने से प्राइवेट वाहन संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुल की मरम्मत में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है।

... और पढ़ें